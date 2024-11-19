Gülşen: Bu gece yanınıza iyi olmaya geldim
Popçu Gülşen, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Geçtiğimiz ay babasının vefatıyla sarsılan Gülşen, sevenlerine; "Bu gece yanınıza iyi olmaya geldim" dedi
Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar, Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu, 79 yaşında hayatını kaybetmişti.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gülşen, geçtiğimiz ay babasının vefatı nedeniyle ertelediği Harbiye konserine gerçekleştirdi.
Gülşen; "Bu gece yanınıza iyi olmaya geldim. Hepimiz zorlanıyoruz hayatta ama birbirimize iyi gelelim, sıkıca sarılalım. Birlikte yeniden yaşamayı hatırlayalım" diyerek konsere başladı.
Gülşen'in konserini 5 bin kişi izledi. Geçmişten günümüze unutulmaz hit şarkılarını arka arkaya seslendiren Gülşen sahnede bir süre önce kaybettiği yakın dostu Metin Arolat'ı anarken duygusal anlar yaşadı.
Arolat'ın ‘Yine Bir Başıma’ şarkısını seslendirirken ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Şarkıcı, sahneye iki farklı kıyafetle çıktı.