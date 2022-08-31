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Gülşen'in avukatlarından ev hapsinin kaldırılması talebi

İmam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan, daha sonra itiraz üzerine 'konutu terk etmemek' şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen'in avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu

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  • Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi - Magazin haberleri

    30 Nisan 2022'de Ataşehir'de verdiği konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan Gülşen, geçtiğimiz hafta perşembe günü tutuklanmıştı.

    Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sundu. Gülşen'in talebi, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek.
  • Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi - Magazin haberleri

    Ünlü şarkıcının avukatı Emek Emre tarafından, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme tahliye kararı verdi. Gülşen'in cezasına ev hapsi şeklinde devam edeceği ifade edildi.

    EV HAPSİNE İTİRAZ

    Gülşen'in avukatı Emek Emre, ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu. Ünlü şarkıcının avukatı, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sundu. Talebi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği değerlendirecek.
  • Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi - Magazin haberleri

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." şeklindeki beyanda bulunmuştu.

    Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.

    Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi. 
  • Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi - Magazin haberleri

    Gülşen Çolakoğlu ifadesinde, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan olayı zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Memleketimin bütünlüğünü, din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur." demişti.
  • Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi - Magazin haberleri

    Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. 

    Talebi değerlendiren İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi de 29 Ağustos'ta "dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması" gerekçeleriyle Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar vermişti.
  • Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi - Magazin haberleri

    ÖZÜR DİLEDİ

    Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."
  • Gülşen'den ev hapsinin kaldırılması talebi - Magazin haberleri

    TAHLİYE KARARI

    Ünlü şarkıcının avukatı Emek Emre tarafından, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu.

    İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirmişti. Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme tahliye kararı vermişti.

    Mahkeme tahliye gerekçesinde, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, bu aşamadan sonra şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğunun bulunmasını, tutuklama maddeleri dikkate alındığında alması muhtemel cezaya ilişkin infaz koşulları da hep birlikte değerlendirildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleri ile sağlanabileceğini belirtmişti.

    Gülşen, cezasına ev hapsi şeklinde devam edecekti.

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