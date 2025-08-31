Gülseren Ceylan'ın annesi, Mehmet Ali Erbil'i hiç onaylamamış

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz perşembe günü evlendi.

İki yılı aşkın beraberlikleri sırasında birçok kez ayrılan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın evlenmesi bir hayli şaşırtmıştı. Zira; Ceylan, her ayrılığın ardından Erbil hakkında bir hayli çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Mehmet Ali Erbil de her açıklamasından sonra Gülseren Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Gülseren Ceylan, yaptığı açıklamada, ailesinin nikâh töreninde neden olmadığı konusunda bilgi verdi. Ceylan'ın ilişkisini başından bu yana onaylamadığı için annesinin kızıyla görüşmediği ortaya çıktı.

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile mutlu olduğunu belirterek; "Mehmet Ali, beni bırakmadığı sürece ben ayrılmayacağım" dedi.