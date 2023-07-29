Gülsim Ali: Pembe giymeye korkar oldum

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslıhan Güner ile kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Gülsim Ali, Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"ZOR OLUYOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülsim Ali, "Annemle birlikte Bodrum ve Kapadokya'ya gittik. Kültür turizmi yaptık. Bildiğiniz gibi ailem Bulgaristan'da yaşıyor. Zor oluyor onlardan uzakta yaşamak ama iyi ki Aslıhan gibi arkadaşım var" dedi.