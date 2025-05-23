Gümrükçü İshak Ağa Camisi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin açılış törenine katıldı.

DHA'nın haberine göre törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün, yapımı ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan Gümrükçü İshak Ağa Camii’mizin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Evvela, Devlet-i Aliyye’de Gümrük Eminliği başta olmak üzere pek çok farklı vazifede bulunan ve camimizin de banisi olan merhum İshak Ağa’yı burada rahmetle, şükranla yad ediyorum. Sırtını iki asırlık maziye yaslayan bu kıymetli ibadethanenin yapımında emeği geçen tüm büyüklerimizi, camimizin tüm hamilerini aynı şekilde minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"CAMİMİZ 290 KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığı dönemde, dördü Beykoz’da, biri ise burada olmak üzere beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz’ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır. Aslına uygun olarak inşa ve restore edilen Gümrükçü İsa Ağa Camii’miz, 304 metrekare kapalı alana sahiptir. Fevkani mescit olarak düzenlenen camimizde, 120’si alt katta, 170’i ise üst katta olmak üzere aynı anda 290 kişi ibadet edebilecektir" dedi.