        Haberler Gündem Güncel Gümüşhane'de bir ölü köpekler vakası | Son dakika haberleri

        Gümüşhane'de bir ölü köpekler vakası daha yaşandı!

        Gümüşhane Belediyesi'ne ait hayvan barınağında köpeklerin açlık ve susuzluktan öldüğü iddialarının ardından barınağın yakınlarında ölü köpekler bulundu

        Giriş: 06.08.2025 - 00:44 Güncelleme: 08.08.2025 - 18:32
        Bir ölü köpekler vakası daha yaşandı!
        İHA'nın haberine göre; Merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi’nde bulunan belediye barınağının yaklaşık 250 metre uzağındaki ormanlık alanda, hayvanseverler tarafından 1’i hamile 4 köpek ölü halde bulundu. Hayvanseverler durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaptı.

        Açlıktan ve susuzluktan öldüler!
        Açlıktan ve susuzluktan öldüler!

        Barınağa giderek görüntü çeken hayvansever Mahmut Tonyalı, önceki gün paylaştığı görüntülerde boş mama ve su kaplarına dikkat çekmiş, birçok köpeğin açlık ve susuzluktan telef olduğunu ileri sürmüştü. "Durum çok vahim" diyen Tonyalı, barınakta personel eksikliği olduğunu ve hayvanların ölüme terk edildiğini savunmuş, bir hayvanın susuzluktan başka bir hayvanın idrarını içtiğini gördüğünü söylemişti. Önceki görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gümüşhane Belediyesi iddiaları yalanlarken, Gümüşhane Valiliği konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

        Bu olayın ardından hayvanseverler, ormanlık alanda bulunan köpeklerin iğne ile uyutularak öldürüldüğünü ve bölgeye atıldığını iddia etti. Bölgeye gelen Gümüşhane Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Hüsnü Şenel ve Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mazman ile hayvanseverler arasında tartışma yaşandı. Öte yandan hayvanseverler konunun gündeme gelmesinin ardından barınağa alınmadıklarını iddia etti.

        "VETERİNER HEKİM OLMADAN KALPLERİNE ENJEKTÖRLE SIVI VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

        İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği olayın ardından Gümüşhane’ye gelen hayvan hakları savunucusu İbrahim Kaya, "Gümüşhane’de gündeme gelen görüntülere istinaden buraya geldim. Burada barınağın durumu zaten kötü. Barınağın etrafına da hayvanların öldürülerek etrafa atıldığı konusunda bilgi verildi bana ona istinaden buraya geldik ve arazide arama yaparken hayvanların kalplerinden kan aktığını, enjektörle kalplerine bir sıvı enjekte edilerek öldürüldüğünü görmüş olduk. Bunu bir vatandaşın yapması söz konusu değil, hayvanın veteriner hekim olmadan kalbini bularak enjektörle bir sıvı vermesi mümkün değil. Doğaya atılmış muhtemelen yaban hayvanlarına yem olsun diye. Ülkemizde hayvanları koruma kanunu olarak çıkarılan yasa hayvanları korumuyor, birçok belediye hayvanları katlediyor" dedi.

        "2 GÜN ÖNCE İŞ YERİMİN ÖNÜNDE BESLEDİĞİM KÖPEĞİ BUGÜN ÖLÜ HALDE BULDUM"

        Ormanlık alandaki ölü köpeklerin iğne ile öldürüldüğünü iddia eden Mahmut Tonyalı, "Buraya gelirken yolda iki tane yavru köpek gördük. Hayvan dışkılarını yiyorlardı. Durduk yem vermek için. Durduktan sonra bir koku aldık ve şüphelendik. Aşağıya doğru bir baktık ki ölü köpekler var. Daha sonra ormanlık alana ölü köpeklerin yanına indik. Bu köpeklerin içerisinde bizim daha 2 gün önce yedirdiğimiz ‘Golden Retriever’ cinsi bir köpek vardı. Bu gün öldürüp buraya atmışlar. Onun aşağısında hamile bir köpek vardı. Sonra emniyete şikâyette bulunduk ve geldiler. Bu işin sorumlusu kimse bununla ilgilensin. Bunlar kendi ceplerinden bunları bakmıyorlar. Çok kötü bir manzarayla karşılaştık. Şok olduk. Bunlar hastalıktan ölecek hayvanlar değil, hayvanlardan bir tanesi 2 gün önce zaten benim iş yerimin önündeydi. Geldiler barınaktan sonra iğne vurup öldürdüler. Bu insanlık dışı bir şey. Gazze mi burası Yahudilerin katliam yaptığı gibi Gümüşhane’de köpek katliamı mı yapılıyor. Cumhurbaşkanım Gümüşhane’de barınakta çok ciddi sıkıntı var, ilgilenilmesi gerekiyor. Daha önce de barınakta köpekleri öldürüp ormana atıyorlardı kepçelerle gömüyorlardı. Sorduğumuz zaman da hayvanların hasta olduğunu söylüyorlardı ama bu köpekler hasta değilmiş. Bundan 1 ay önce bizim köyümüzden 8 köpek aldı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yanımızdaki komşu köyden de 12 köpek aldılar 20 köpeği barınağa teslim ettiler, kayıtları da var. Köylerdeki arkadaşlar da sahipli köpeklerini almak istediler ama geldiklerinde köpekleri bulamadılar. Köpekleri sorduğumuzda sahiplendirildiği cevabını verdiler. 1 günde mi sahiplendirdiniz bu köpekleri. Geldiği gün hemen imha edip atıyorlar" diye konuştu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

