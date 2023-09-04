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        Kuzenini yaralayıp, intihar etti; haberi alan kız arkadaşı da yaşamına son verdi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:51
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        Kuzenini yaralayıp, intihar etti; haberi alan kız arkadaşı da yaşamına son verdi (2)
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        HAVVA BAYRAK TOPRAĞA VERİLDİ

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kuzenler arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan bıçaklı kavga sonrası intihar eden Havva Bayrak'ın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Havva Bayrak, ilçenin Süme Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Salih Bayrak, gözyaşı dökerek, 'Yaylamın çiçeği gitti' diye ağıt yaktı. Olayda intihar eden ve otopsi işlemleri tamamlanan Salihcan Kaya ise ilçede ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Kürtün Sinan UÇAR

        2023-09-04 14:49:57

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