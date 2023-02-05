Gümüşhane'de okullar yarın tatil edildi

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesi, taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilk ve orta öğretim düzeyindeki bütün resmi ve özel örgün eğitim kurumları ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.





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