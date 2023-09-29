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        Gümüşhane'de örtü yangını

        Gümüşhane'de örtü yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:16
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        Gümüşhane'de örtü yangını
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        Gümüşhane'de örtü yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

        Canca Mahallesi Limon Deresi mevkisi ile Canca Kalesi arasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

        Ekipler, zarar gören yaklaşık 2 hektarlık alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

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