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        Gümüşhane'de örtü yangınında ölen kişinin anısına hatıra ormanı oluşturuldu

        Gümüşhane'nin Köse ilçesinde 24 Eylül'de çıkan örtü yangınında, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 79 yaşındaki Ömer Bulut'un anısına 2 bin 23 fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 18:20 Güncelleme: 11.11.2023 - 18:27
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        Gümüşhane'de örtü yangınında ölen kişinin anısına hatıra ormanı oluşturuldu
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        Gümüşhane'nin Köse ilçesinde 24 Eylül'de çıkan örtü yangınında, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 79 yaşındaki Ömer Bulut'un anısına 2 bin 23 fidan dikildi.

        Vali Alper Tanrısever, Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ilçenin Kayadibi köyünde düzenlenen törene katıldı.

        Tanrısever, ülke genelinde olduğu gibi Gümüşhane'de de pek çok alanda "Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes" parolasıyla milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in 100. Yılı'na ithafen ülkenin 2 bin 23 noktasında milyonlarca fidan dikileceğine işaret eden Tanrısever, Gümüşhane'de ise yaklaşık 1,5 ay önce örtü yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden Ömer Bulut'un vasiyetini yerine getirmek için Kayadibi köyünü seçtiklerini anlattı.

        Tanrısever, Bulut'un çocukluğunu geçirdiği köyün etrafının yemyeşil olmasını hayal ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Geçimini sağlamak için yurt dışına gitmek zorunda kaldı ama bu hayalini sürekli içinde taşıdı. Emekli olduktan sonra ağabeyi ve ailesiyle beraber buraları fidanla buluşturup etrafını yeşillik yapmaya çalıştı. Bundan yaklaşık 1,5 ay önce hemen aşağıdaki bölgede bir örtü yangını çıktı. Bu zamana kadar diktiği fidanların tehlikede olduğunu hisseden Ömer amca, hemen koşarak geldi ve yangına müdahale etmeye çalıştı. Maalesef 79 yaşında, ilerlemiş yaşının da etkisiyle yangından kurtulamayarak hayatını kaybetti."

        Bulut'un hayalini bir vasiyet olarak gördüklerini vurgulayan Tanrısever, aynı alana "Merhum Ömer Bulut Hatıra Ormanı" adını verdiklerini de aktardı.

        Tanrısever, Ömer Bulut'a ve orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden orman teşkilatı mensupları ile vatandaşlara rahmet diledi.

        Vali Tanrısever, Bulut'un ağabeyi Abdurrahman Bulut ve diğer katılımcılarla alanda 2 bin 23 fidanı toprakla buluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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