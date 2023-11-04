Gümüşhane Belediyesinden İsrail ürünlerine boykot

Gümüşhane Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane Belediyesi'nin sosyal tesislerinde artık İsrail destekli ürünlerin satışının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Ercan Çimen'in şu ifadelerine yer verildi:

"Ticari kaygılarla değil, insani ve İslami kaygılarla hareket edelim. Şehrimizde İsrail ürünlerine yer vermeyelim. İlk uygulamayı sosyal tesislerimizde başlatıyoruz. Gümüşhane Belediyesi olarak biz de sosyal tesislerimizde İsrail destekli ürünlerin satışı, dağıtımı ve kullanımını yasaklıyoruz. İsrail'in, Filistin'e yönelik yaptığı saldırılarla birlikte adeta yüreklerimiz yangın yeri. Her geçen gün bu yapılan insanlık dışı savaşa karşı bizlerde tepkimizi göstermek amacıyla İsrail ürünlerine yönelik boykot kararı aldık."