Gezginlerin dört mevsim Gümüşhane'deki ilk rotası Torul MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarını barındıran Gümüşhane'nin Torul ilçesi, yılın dört mevsimi gezginlerin rotasında yer alıyor.

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarını barındıran Gümüşhane'nin Torul ilçesi, yılın dört mevsimi gezginlerin rotasında yer alıyor.

Trabzon-İran transit yolu üzerinde, Harşit Çayı kenarında kurulu ilçe, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra cam seyir terası, Karaca Mağarası, Limni Gölü ve Artabel Gölleri Tabiat Parkı gibi turizm destinasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Yerden 240 metre yüksekte kayalık üzerine inşa edilen, ilçenin kuş bakışı izlenebildiği 90 metrekarelik cam seyir terası, Limni Gölü ve Karaca Mağarası'na yakınlığıyla tercih ediliyor.

Bu kapsamda rotayı Karaca Mağarası'na çeviren ziyaretçiler, örneklerine az rastlanan renk ve motiflerin yer aldığı mağaraya ilgi gösteriyor.

Mağara, beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, org desenli duvarlar, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri ve incileri, traverten havuzları ve basamaklarıyla dikkati çekiyor.

Yöreye gelen gezginler ayrıca Limni Gölü ve Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı da ziyaret ederek, doğanın içinde zaman geçirme, trekking ve foto safari yapma imkanı buluyor.

Bitki örtüsü ve bozulmamış doğasıyla görülmeye değer Limni Gölü Tabiat Parkı, çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla ön plana çıkıyor.

Torul'un turizm aksında gezintiye çıkan ziyaretçiler, 3 bin 331 metre yüksekliğe sahip Abdal Musa tepesinin eteklerindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı da ziyaret ederek, 21 buzul gölü ve birbiri ardına sıralanan şelaleleri görme şansı yakalıyor.

- "Çok sayıda turizm destinasyonuna ev sahipliği yaptığımız için gurur duyuyorum"

Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, AA muhabirine, Torul ilçesinin, Gümüşhane'nin en önemli turizm potansiyellerini içinde barındırdığını söyledi.

İlçede en çok Karaca Mağarası'nın ziyaret edildiğini belirten Kılıçaslan, mağaraya gelen ziyaretçilerin yakın güzergahlardaki cam seyir terası, Limni Gölü ve Artabel Gölleri Tabiat Parkı'na da ilgi gösterdiğini aktardı.

Kılıçaslan, çok sayıda turizm destinasyonuna ev sahipliği yaptıklarına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılda 150 bin civarında turist ağırladığımız ilçemizdeki Limni Gölü gerçekten doğa harikası. Artabel Gölleri yine aynı şekilde, özellikle doğa yürüyüşü yapanların sıklıkla tercih ettikleri bir yer. Yine cam seyir terasımız da manzarasıyla insanlarımızı büyülüyor."

- "Turizmden daha fazla pay alma çalışmaları içindeyiz"

İlçenin yabancı turistlerden de ilgi gördüğünü vurgulayan Kılıçaslan, şöyle konuştu:

"Özellikle Arap turistlere buralar daha fazla hitap ediyor. Çünkü daha çok yeşil ve doğayı seviyorlar. Bu kapsamda da Kuveyt'ten, Bahreyn'den gelen misafirlerimiz ağırlıkta. Buradaki imkanlarımızı artırarak inşallah onlara daha fazla hitap edeceğiz. Turizmden daha fazla pay alma çalışmaları içindeyiz."

Kılıçaslan, zaman ve yakıttan tasarruf sağlayan yeni Zigana Tüneli'nin açılmasının turizm potansiyelini artırdığına dikkati çekti.

Bölgenin geçiş güzergahı olması açısından Zigana Tüneli'nin önemli olduğunu aktaran Kılıçaslan, "Bu tünel Gümüşhane için çok önemli ve kıymetli. Çünkü tünelin açılmasıyla Orta Doğulu turistlerin Trabzon'dan buraya gelmeleri açısından büyük önem arz ediyor ki bizim turistimizin yarısı bu ülkelerden geliyor." dedi.

- "Hepsi birbirinden güzel, görülmeye değer"

Sivas'tan gelen Kadir Şahan, Gümüşhane'ye ilk kez geldiği belirterek, "Arkadaşlarımızın yanında misafiriz. Cam seyir terasından manzaraya bakmak için geldik." ifadesini kullandı.

Şahan, cam seyir terasından etkilendiğini aktararak, "Klasik Karadeniz manzarasından farklı tabii, orman yapısı cılız ama güzel bir manzarası var. Derenin içinde şirin bir ilçe. Gerçekten çok beğendim. Yüksekleri severim. Karaca Mağarası'ndan geliyoruz, şimdi de Artabel Gölleri'ne gideceğiz. Hepsi birbirinden güzel, görülmeye değer." diye konuştu.

Ömer Aydın da Erzincan'dan geldiklerini ve ilk olarak cam seyir terasını gezdiklerini anlattı.

Manzarayı çok beğendiklerini vurgulayan Aydın, "Tuhaf bir hissi var. Korku ile karışık bir heyecan. Güzel bir şey. Görülmeye değer." dedi.