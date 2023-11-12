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        Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Gümüşhane'de ayı saldırısı sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle Trabzon'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 12.11.2023 - 15:38
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        Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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        Gümüşhane'de ayı saldırısı sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle Trabzon'a getirildi.

        Gümüşhane'den izinli olarak yaban domuzu avı için Kelkit ilçesine bağlı Dayısı köyüne giden gruptaki Ali Demirsoy (44), ayı saldırısına uğradı.

        Yaralanan Demirsoy, Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Trabzon'a sevkine karar verilen Demirsoy, ambulansla Gümüşhane'deki ambulans helikoptere ulaştırıldı.

        Demirsoy, helikopterle getirildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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