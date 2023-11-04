Gümüşhane'de kuzenini öldüren kişi gözaltına alındı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 82 yaşındaki kişi, 71 yaşındaki kuzenini tabanca ile ateş ederek öldürdü.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 82 yaşındaki kişi, 71 yaşındaki kuzenini tabanca ile ateş ederek öldürdü.

İlçenin Aydın Doğan Caddesi'nde Ş.K. (82), aralarında alacak sorunu olduğu iddia edilen kuzeni Mehmet K'ye (71) tabanca ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Mehmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden ayrılan ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olan Ş.K, gözaltına alındı.