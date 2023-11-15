Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı

        Gümüşhane Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.

        Belediye Başkanı Ercan Çimen, X sosyal medya hesabından yaptığı, "Ateşe su taşıyan bir karınca misali, elden ne gelirse…" başlıklı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme sessiz kalmadıklarını belirtti.

        Herkesi, İsrail'in uyguladığı zulme alet olmamaya davet eden Çimen, "Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte kullanmakta olduğumuz banka ve kredi kartlarını Türkiye'nin ilk ve tek yerli ödeme yöntemi olan TROY'a geçiriyoruz. Tercihimizi yapalım, zulme alet olmayalım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Gümüşhane'de örtü yangınında ölen kişinin anısına hatıra ormanı oluşturuldu
        Gümüşhane'de örtü yangınında ölen kişinin anısına hatıra ormanı oluşturuldu
        Gezginlerin dört mevsim Gümüşhane'deki ilk rotası Torul
        Gezginlerin dört mevsim Gümüşhane'deki ilk rotası Torul
        Gümüşhane Belediyesinden İsrail ürünlerine boykot
        Gümüşhane Belediyesinden İsrail ürünlerine boykot
        Gümüşhane'de kuzenini öldüren kişi gözaltına alındı
        Gümüşhane'de kuzenini öldüren kişi gözaltına alındı
        Gümüşhane'de 'borç- alacak' tartışması: 1 ölü
        Gümüşhane'de 'borç- alacak' tartışması: 1 ölü