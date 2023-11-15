Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
Gümüşhane Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.
Gümüşhane Belediyesi, personelin maaş kartlarının Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınması kararı aldı.
Belediye Başkanı Ercan Çimen, X sosyal medya hesabından yaptığı, "Ateşe su taşıyan bir karınca misali, elden ne gelirse…" başlıklı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulme sessiz kalmadıklarını belirtti.
Herkesi, İsrail'in uyguladığı zulme alet olmamaya davet eden Çimen, "Tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte kullanmakta olduğumuz banka ve kredi kartlarını Türkiye'nin ilk ve tek yerli ödeme yöntemi olan TROY'a geçiriyoruz. Tercihimizi yapalım, zulme alet olmayalım." ifadelerini kullandı.
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