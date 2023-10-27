Trabzon ve Gümüşhane'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Trabzon ve Gümüşhane'de protesto edildi.

Yatsı namazı sonrası İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Trabzon Sivil İnsiyatifi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Filistinlilere destek verdi.

Filistinliler için dua edilen programda konuşan Trabzon İmam Hatipler Derneği (TİHDER) Gençlik Başkanı Halim Eren Şahin, İsrail'in bir terör örgütü gibi davranıp en ağır insan haklarını ihlal ederek soykırımını günlerdir sürdürdüğünü belirterek, masum çocukların öldürüldüğü, anaokullarının, hastanelerin ve hatta çocukların topluca bulunduğu yerleri özellikle bombalayarak soykırım zulmüne devam ettiğini söyledi.

Şahin, İsrail ve Amerikan mallarına boykot çağrısı yaparak, "Görüyoruz ki Müslümanlar birkaç günlük bile birlik olup boykota başlayınca tüm fiyatları yarıya indirmek zorunda kalıyorlar. Ey Müslüman kardeşim uyan, anla. Müslümanlar birlik olduğu vakit İsraili ezip geçeceğinin farkına var. Katillerin para akışına bir darbe de sen vur." dedi.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları "Filistin için yürüyoruz" etkinliğiyle protesto edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden toplanan Gümüşhane Sivil İnisiyatifi üyeleri, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarıyla, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "İnsan onuru İsrail'i yenecek", "Gazze'ye selam direnişe devam", "Siyonist İsrail hesap verecek", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz" sloganlarıyla, Cumhuriyet Caddesi'den Atatürk Caddesi'ne kadar yürüdü.

Gruptakiler adına konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Ergin Aslan, Filistin'de 75 yıldır bitmeyen bir katliam yaşandığını dile getirerek, "Gazze'de 2 buçuk milyon insan zindan hayatı yaşıyor. Mescid-i Aksa'nın mahremiyeti 1948'den beri çiğneniyor. Barış şehri Kudüs, 75 yıldır mahzun." ifadesini kullandı.

Gazze başta olmak üzere, bütün Filistin'in yıllardır insani krizin pençesinde olduğunun altını çizen Aslan, şunları kaydetti:

"İsrail'in bu saldırıları, bölgedeki acıyı, yıkımı ve çaresizliği daha da artırmaktadır. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere; masum sivillerin ölümüne neden olan, bu vahşetin sorumluları, acilen adalet önünde hesap vermelidir. Değerli kardeşlerim, her savaşın bir hukuku vardır. Ne olursa olsun, mabetlere, mekteplere ve hastanelere dokunulmaz. Fakat kandan ve irinden beslenen bu terör örgütü, vahşetini sınırlayacak hiçbir değere ve hukuka sahip değildir.”

Gruptakiler, Filistinliler için dua edip dağıldı.