Gümüşhane'de "Cumhuriyet'in 100. Yılı Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Gümüşhane'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyetin 100. Yılı Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Vali Alper Tanrısever, Süleymaniye Mahallesi'nde oluşturulan hatıra ormanında, kutlamaların çeşitli etkinliklerle devam edeceğini söyledi.

Yarın yapılacak kutlamalara herkesi davet eden Tanrısever, "Cumhuriyet'in 100. yılına hitaben Orman İşletme Müdürlüğü'nün katkılarıyla 100 fidan dikildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yer gök bayrak olsun' çağrısına uyarak tüm halkımızı sabah 10.30'da kutlamaların yapılacağı stadyuma bekliyoruz. Halkımızdan, ev ve balkonlarını Türk bayraklarıyla donatmalarını istiyoruz. Hepimizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.

Çeşitli türlerde 100 fidanın toprakla buluşturulduğu törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü Taner Cömert de katıldı.