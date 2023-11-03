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        Gümüşhane'de yolcu midibüsündeki kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı

        Gümüşhane'de yolcu midibüsünde çıkan kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 23:23 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:23
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        Gümüşhane'de yolcu midibüsündeki kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı
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        Gümüşhane'de yolcu midibüsünde çıkan kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı.

        Kent merkezinde seyir halinde olan özel halk midibüsünde O.A.C. (17) ile A.B. (20) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.B, üzerinde bulunan bıçakla lise öğrencisi olduğu öğrenilen O.A.C'ye saldırdı.

        Bıçakla sırtından yaralanan O.A.C, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerine gelen polis ekipleri A.B'yi gözaltına aldı.

        Bu arada, kavganın başlangıcı ve sonrasında yaşananlar midibüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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