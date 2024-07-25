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        Gümüşhane'de siber güvenlik için çocuklara özel animasyon gösterimi

        Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce çocuklar için "Ekip: SİBERAY Güneş Fırtınası" film etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:00
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        Gümüşhane'de siber güvenlik için çocuklara özel animasyon gösterimi
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        Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce çocuklar için "Ekip: SİBERAY Güneş Fırtınası" film etkinliği düzenlendi.

        TRT ortak yapımı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan "Ekip: SİBERAY Güneş Fırtınası" animasyon filmi, kentte Sema Doğan Yaşam Alanı sinema salonlarında çocuklarla birlikte izlendi.

        Animasyon filminin ardından çocuklar için palyaço etkinliği yapıldı.

        Programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Yuran, veliler ve çocuklar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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