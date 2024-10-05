Gümüşhane'de yöresel yemek yarışması yapıldı

Yarışmacılardan Ayşe Çildoğan, ilk defa yemek yarışmasına katılmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Şehir merkezindeki bir otelin bahçesinde organize edilen yarışma, gendime çorbası, kuru fasulye, un helvası, pestil, kuşburnu marmelatı ve pekmez kategorilerinde gerçekleştirildi.

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