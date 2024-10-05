Gümüşhane'de yöresel yemek yarışması yapıldı
Gümüşhane'de, 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.
Gümüşhane'de, 27. Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında yöresel yemek yarışması düzenlendi.
Şehir merkezindeki bir otelin bahçesinde organize edilen yarışma, gendime çorbası, kuru fasulye, un helvası, pestil, kuşburnu marmelatı ve pekmez kategorilerinde gerçekleştirildi.
Kategorilerinde ilk üçe giren yarışmacılara altın hediye edildi. Festival, yöre sanatçılarının sahne aldığı konserlerle devam etti.
Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, festivalin eğlenceli şekilde devam ettiğini belirterek, emeği geçenleri kutladı.
Yarışmacılardan Ayşe Çildoğan, ilk defa yemek yarışmasına katılmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.
Festival, yarın çeşitli etkinliklerle sona erecek.
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