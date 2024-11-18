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        Gümüşhane'de 138 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 138 kilogram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:31
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        Gümüşhane'de 138 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 138 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gümüşhane ve Kelkit Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Trabzon'a şehirlerarası otobüs ile bandrolsüz kıyılmış tütün götürüleceği bilgisini aldı.

        Kelkit'in Sadak-Demirözü yol ayrımında durdurdukları otobüste arama yapan ekipler, bagajda 138 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında şüphelilerden A.K. Malatya'da, G.S. ise Trabzon'da yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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