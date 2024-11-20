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        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:18 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:18
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        Gümüşhane'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Aydın Doğan Caddesi'nde K.U. (64) ile E.U. (39) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.U, bıçakla K.U'yu yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, şüpheli E.U'yu gözaltına aldı.

        Ekiplerce Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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