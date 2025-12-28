Habertürk
        Zigana Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

        Zigana Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

        Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından hafta sonu hareketliliği yaşanıyor.

        Giriş: 28.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:03
        Zigana Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından hafta sonu hareketliliği yaşanıyor.

        Kış sporları turizm merkezi olarak 1991'de ilan edilen kayak merkezi, son haftalardaki soğuk ve yağışlı havanın ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kayak merkezindeki 800 ve 600 metre uzunluğundaki iki pistte kayak yapan ziyaretçiler, aynı zamanda kızak sürerek karın tadını çıkarıyor.

        Doğaseverler ise beyaza bürünen Zigana Dağı'nda yürüyüş yaparak zamanlarını değerlendiriyor.

        Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletmesi Müdürü Abdullah Eroğlu, AA muhabirine, kar yağışının ardından sezonu açtıklarını söyledi.

        Eroğlu, pistlerde kar kalınlığının 30 santimetrenin üzerinde olduğunu ifade ederek, "Bugün bir yoğunluğumuz var, kalabalığız. Tesisimizin kapasitesi doldu." dedi.

        Ziyaretçilerden Dilan Kırbulut ise arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, fırsatı olan herkesin Zigana Dağı'na gelmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

