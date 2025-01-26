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        Gümüşhane'de yolcu otobüsü kazasında 11 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de yolcu otobüsünün istinat duvarına sürterek durabildiği kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 21:10 Güncelleme: 26.01.2025 - 21:14
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        Gümüşhane'de yolcu otobüsü kazasında 11 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'de yolcu otobüsünün istinat duvarına sürterek durabildiği kazada 11 kişi yaralandı.

        Bayburt-Gümüşhane kara yolunun Geçit köyü mevkisinde Cemil Bektaş idaresindeki 61 AU 083 plakalı otobüs, kar yağışı nedeni nedeniyle kayganlaşan yolda istinat duvarına sürterek durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otobüsteki yolculardan 11 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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