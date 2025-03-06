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        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Gümüşhane'de asayiş olaylarıyla ilgili güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:42 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:45
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        Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Gümüşhane'de asayiş olaylarıyla ilgili güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, şubat ayında terörle mücadele kapsamında 31 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

        Vali Baruş, 2025 yılında geçen yılın aynı ayına göre olay sayısında yüzde 9,9 oranında azalma yaşandığı bilgisini paylaşarak, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 30,8'lik azalma olduğunu aktardı.

        Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Baruş, "Organize suçlarla mücadele kapsamında 4 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 10 gözaltı, 3 kişi hakkında adli kontrol uygulandı." diye konuştu.

        Baruş, uyuşturucu ile yapılan mücadeleyi çok önemsediklerini, son iki ayda yapılan operasyonlarda 5 şüphelinin tutuklandığını, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

        Valilikçe görevlendirilen denetim ekiplerinin il merkezi ve ilçelerde çeşitli çalışmalar yaptığına işaret eden Baruş, şöyle devam etti:

        "Gümüşhane Belediye Başkanlığı'na 2 konaklama tesisi hakkında işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı için, 3 tesis hakkında ise turizm işletme belgesi bulunmadan faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden konaklama faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin yazı yazılmış ve sonucundan bilgi istenildi. Dört ilçe belediye başkanlığına 2 konaklama tesisi hakkında işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı için, 3 konaklama tesisi hakkında ise turizm işletme belgesi bulunmadan faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden konaklama faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin yazı yazılmış ve sonucundan bilgi istenmiştir."

        Yangın tedbirlerine uygunluk bakımından yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Baruş, "Gümüşhane Belediye Başkanlığı'na 3 konaklama tesisi için, ilçe belediye başkanlıklarına 6 konaklama tesisi için, İl Özel İdaresine 3 konaklama tesisi için

        kontrol edilmesi, gerekli tedbirleri almayan tesisler hakkında gerekli işlemlerin tesis edilmesi istenmiştir." dedi.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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