AK Parti MKYK üyesi Serdar Kılıç, Gümüşhane'de partililerle buluştu

AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Serdar Kılıç, partisinin Gümüşhane il teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Kılıç, kentin zengin bir doğa çeşitliğine sahip olduğunu vurguladı.

Partililer ile esnafları da ziyaret eden Kılıç, daha sonra kentten ayrıldı.