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        AK Parti MKYK üyesi Serdar Kılıç, Gümüşhane'de partililerle buluştu

        AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Serdar Kılıç, partisinin Gümüşhane il teşkilatını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:05
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        AK Parti MKYK üyesi Serdar Kılıç, Gümüşhane'de partililerle buluştu
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        AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Serdar Kılıç, partisinin Gümüşhane il teşkilatını ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Kılıç, kentin zengin bir doğa çeşitliğine sahip olduğunu vurguladı.

        Partililer ile esnafları da ziyaret eden Kılıç, daha sonra kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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