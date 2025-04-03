Gümüşhane'de güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş başkanlığında güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Baruş, 2025 yılında geçen yılın aynı ayına göre olay sayısında yüzde 21,1, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 22,6'lık azalma olduğunu dile getirdi.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 37 şüpheli hakkında işlem yapıldığını aktaran Baruş, operasyonlarda 41 silahın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Baruş, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüphelinin tutuklandığını, 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Valilikçe görevlendirilen denetim ekiplerinin il merkezi ve ilçelerde çeşitli çalışmalar yaptığını ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"Gümüşhane Belediye Başkanlığı'na bağlı 2 konaklama tesisi hakkında işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı için, 3 tesis hakkında ise turizm işletme belgesi bulunmadan faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden konaklama faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin yazı yazılmış olup tesislerin kapatma işlemleri devam etmektedir. 4 İlçe Belediye Başkanlığı'na bağlı 2 konaklama tesisi hakkında işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı için, 3 konaklama tesisi hakkında ise turizm işletme belgesi bulunmadan faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden konaklama faaliyetlerinin sona erdirilmesine ilişkin yazı yazılmış olup bu tesislerin kapatma işlemleri devam etmektedir."