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        Esnafın hamlesi kadını bıçakla yaralanmaktan kurtardı

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kadını bıçakla yaralamak üzere girişimde bulunan kişiye olay yerindeki esnafın engel olması güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 21:39 Güncelleme: 16.05.2025 - 21:39
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        Esnafın hamlesi kadını bıçakla yaralanmaktan kurtardı
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir kadını bıçakla yaralamak üzere girişimde bulunan kişiye olay yerindeki esnafın engel olması güvenlik kamerasına yansıdı

        İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen M.Y. bir süre önce kızını rahatsız ettiği öne sürülen H.M. ile karşılaştı.

        Kızını rahatsız etmemesi için uyarıda bulunduğu H.M, motosikletten inerek M.Y'ye bıçakla saldırdı.

        Olayı fark eden iş yeri sahibi B.N, saldırgana müdahalede bulunarak kadının yaralanmasını yaptığı hamle ile önledi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Gözaltına alınan H.M'nin, çıkarıldığı mahkemece gözlem altında tutulmak üzere Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildiği öğrenildi.

        Öte yandan olayla ilgili yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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