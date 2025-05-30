Gümüşhane'de 165 sikke ele geçirildi
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 165 sikke ele geçirildi.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 165 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, ilçede yaşayan S.A.'nın evinde yaptığı aramada, 165 sikke, 24 tarihi eser niteliğinde obje, 40 adet tabanca fişeği, 2 gram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız tabanca ile cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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