Gümüşhane'de Kürtün-Torul kara yolunda heyelan meydana geldi
Gümüşhane'de, Kürtün-Torul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Gümüşhane'de, Kürtün-Torul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Kürtün ilçesinin Özkürtün beldesine bağlı Aşağı Uluköy Mahallesi mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle Kürtün-Torul kara yolu ulaşıma kapandı.
Yol, Özel İdare ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı temizliğin ardından ulaşıma açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.