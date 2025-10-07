Gümüşhane ve Trabzon'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek

Gümüşhane ve Trabzon'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesisleri önünde bir araya gelen öğrenciler, "Kampüsten Gazze'ye Tek Yürek" programı düzenledi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup dua etti, ardından Filistin bayrağındaki beyaz, kırmızı, siyah ve yeşil renklerdeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Grup adına açıklama yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bedir Dikmen, Gazze soykırımının ikinci yılına tepki göstermek için toplandıklarını söyledi.

İki yıl önce başlayan büyük saldırılarda insanlık dışı yöntemlerin yürütüldüğünü belirten Dikmen, hastanelerin hedef alındığını, okulların yıkıldığını ve ibadethanelerin tahrip edildiğini vurguladı.

Programa, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

- Trabzon

Trabzon'da ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Öğrenci Kulüplerince "Hayat Kurtaran Eller Gazze'deki Katliama Susamaz" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya gelen doktor adayları, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarını taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Ahmet Safa Çolak, iki yıldır süren soykırımın izlerini hatırlamak ve Gazze halkına destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de yaşananların iki yıllık bir meseleden çok daha fazlası olduğunun altını çizen Çolak, "Filistin halkı topraklarını, dillerini, inançlarını ve yaşam hakkını koruyabilmek için direnmektedir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, işgalci güçlerin zulmü her geçen gün daha da artmaktadır." dedi.

Gruba, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Er, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Gündüz ile Prof. Dr. Emine Canyılmaz, KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül Aydın, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Turan Set ile doktorlar ve sağlık çalışanları da destek verdi.