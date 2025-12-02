Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        AK Parti Milletvekili Köse, Bahçecik Barajı'ndaki isale hattı çalışmalarını inceledi

        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Bahçecik Barajı'ndaki isale hattı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:48 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:48
        AK Parti Milletvekili Köse, Bahçecik Barajı'ndaki isale hattı çalışmalarını inceledi
        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Bahçecik Barajı'ndaki isale hattı çalışmalarını inceledi.

        DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi ve DSİ Gümüşhane Şube Müdürü Muhammet Karadeniz, temelden yüksekliği 67 metre, depolama kapasitesi ise 3 milyon 210 bin metreküp olan barajdaki çalışmalara ilişkin Köse'ye bilgi aktardı.

        Köse, ilk etapta baraj gövdesinin, ardından da arıtma tesisinin tamamlandığını söyledi.

        İsale hattında çalışmaların devam ettiğini belirten Köse, "Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ay sonunda Gümüşhane Belediyesi depolarına, içme suyu hattına, buradaki cazibeli su verilmiş olacak. İnşallah hemşehrilerimiz bu yıl sonu itibarıyla musluklarından akan cazibeli içme suyuna kavuşmuş olacak." dedi.

        Tesisin günlük arıtma kapasitesinin 25 bin metreküp olduğunu ifade eden Köse, kentin su ihtiyacını karşılayacak nitelikteki miktarın arıtılarak şebekeye verileceğini vurguladı.

        Köse, şunları kaydetti:

        "Yapılan teknik incelemelere ve nüfus artışına göre, 2050'ye kadar arıtma tesisi günlük 25 bin metreküple, merkez ilçenin tamamına yetecek miktarda suyu şebekeye vermiş olacak. Gümüşhane'nin beklediği yeni bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan tüm hizmetler için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Köse'ye incelemeleri sırasında İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu eşlik etti.

