AK Parti Milletvekili Köse, Bahçecik Barajı'ndaki isale hattı çalışmalarını inceledi

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Bahçecik Barajı'ndaki isale hattı çalışmalarını inceledi.

DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi ve DSİ Gümüşhane Şube Müdürü Muhammet Karadeniz, temelden yüksekliği 67 metre, depolama kapasitesi ise 3 milyon 210 bin metreküp olan barajdaki çalışmalara ilişkin Köse'ye bilgi aktardı.

Köse, ilk etapta baraj gövdesinin, ardından da arıtma tesisinin tamamlandığını söyledi.

İsale hattında çalışmaların devam ettiğini belirten Köse, "Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ay sonunda Gümüşhane Belediyesi depolarına, içme suyu hattına, buradaki cazibeli su verilmiş olacak. İnşallah hemşehrilerimiz bu yıl sonu itibarıyla musluklarından akan cazibeli içme suyuna kavuşmuş olacak." dedi.

Tesisin günlük arıtma kapasitesinin 25 bin metreküp olduğunu ifade eden Köse, kentin su ihtiyacını karşılayacak nitelikteki miktarın arıtılarak şebekeye verileceğini vurguladı.

Köse, şunları kaydetti: