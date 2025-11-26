GÜNCELLEME 2 - Gümüşhane Üniversitesi'nde idari personel rehin aldığı mesai arkadaşını serbest bıraktı

Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel, silahla rehin aldığı mesai arkadaşını ikna çalışmaları sonucu serbest bıraktı.

Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli idari personel H.T, henüz belirlenemeyen nedenle D.B. adlı kadın personeli silahla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Öğrencilerin ve personelin tahliye edilmesinin ardından binaya giren güvenlik güçleri, H.T'yi eyleminden vazgeçip teslim olması için ikna etti.

Serbest bırakılan rehine, 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Silahını teslim ettiği öğrenilen H.T'nin ise olay yerine gelen Vali Aydın Baruş ile görüşmesinin devam ettiği bildirildi.

- "Gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı"

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün yaşanan ve herkesi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelin başka bir personeli rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.