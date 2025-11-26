Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Gümüşhane Üniversitesi'nde idari personel rehin aldığı mesai arkadaşını serbest bıraktı

        Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel, silahla rehin aldığı mesai arkadaşını ikna çalışmaları sonucu serbest bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Gümüşhane Üniversitesi'nde idari personel rehin aldığı mesai arkadaşını serbest bıraktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel, silahla rehin aldığı mesai arkadaşını ikna çalışmaları sonucu serbest bıraktı.

        Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli idari personel H.T, henüz belirlenemeyen nedenle D.B. adlı kadın personeli silahla rehin aldı.

        İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

        Öğrencilerin ve personelin tahliye edilmesinin ardından binaya giren güvenlik güçleri, H.T'yi eyleminden vazgeçip teslim olması için ikna etti.

        Serbest bırakılan rehine, 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

        Silahını teslim ettiği öğrenilen H.T'nin ise olay yerine gelen Vali Aydın Baruş ile görüşmesinin devam ettiği bildirildi.

        - "Gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı"

        Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün yaşanan ve herkesi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelin başka bir personeli rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

        Olayın meydana gelmesinin ardından üniversitenin güvenlik birimleri ve emniyet güçlerinin olaya hızlı şekilde müdahale ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz, gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz."

        Rektörlükten, rehinenin serbest bırakılmasının ardından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

        "​​​​​​​Üniversitemizde bugün yaşanan ve hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz üzücü rehine olayı, ilgili birimlerimizin hızlı ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rehin alınan personelimiz herhangi bir sağlık sorunu olmaksızın güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olayın hemen ardından güvenlik güçlerimiz ve üniversitemiz yönetimi gerekli tüm tedbirleri almış, süreç titizlikle yönetilmiştir. Yaşanan olay nedeniyle duyduğumuz derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaşırken, sürecin sağlıklı şekilde sonuçlanmasına katkı sunan tüm güvenlik birimlerimize ve personelimize teşekkür ederiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Gümüşhane Üniversitesi'nde kadın memur silahla rehin alındı; şüpheli ikna e...
        Gümüşhane Üniversitesi'nde kadın memur silahla rehin alındı; şüpheli ikna e...
        Gümüşhane Üniversitesi'nden "Rehin alınan personelimiz kurtarıldı" açıklama...
        Gümüşhane Üniversitesi'nden "Rehin alınan personelimiz kurtarıldı" açıklama...
        Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı rehine krizi sona erdi Silahlı şahıs ile...
        Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı rehine krizi sona erdi Silahlı şahıs ile...
        Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı rehine krizi yaklaşık 5 saattir sürüyor
        Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı rehine krizi yaklaşık 5 saattir sürüyor
        GÜNCELLEME - Gümüşhane Üniversitesinde bir idari personel mesai arkadaşını...
        GÜNCELLEME - Gümüşhane Üniversitesinde bir idari personel mesai arkadaşını...
        Gümüşhane Üniversitesi'nde kadın memur silahla rehin alındı, ikna edilmeye...
        Gümüşhane Üniversitesi'nde kadın memur silahla rehin alındı, ikna edilmeye...