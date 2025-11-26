Habertürk
        Gümüşhane'de eşini bıçakla yaralayan koca gözaltına alındı

        Gümüşhane'de eşini bıçakla yaralayan koca gözaltına alındı

        Gümüşhane'de, karısını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 19:18 Güncelleme: 26.11.2025 - 19:18
        Gümüşhane'de eşini bıçakla yaralayan koca gözaltına alındı
        Gümüşhane'de, karısını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

        Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple O.K, eşi N.K'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından N.K, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından kaçan zanlı O.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

