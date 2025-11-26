Gümüşhane'de eşini bıçakla yaralayan koca gözaltına alındı
Gümüşhane'de, karısını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Gümüşhane'de, karısını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple O.K, eşi N.K'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından N.K, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan zanlı O.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.