        Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de Harşit Çayı'na devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti

        Gümüşhane'de otomobilin Harşit Çayı'na devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:06 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:06
        Gümüşhane'de Harşit Çayı'na devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti
        Gümüşhane'de otomobilin Harşit Çayı'na devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

        Canca Mahallesi Elmalı Caddesi'nde Mert Ekber T. yönetimindeki 61 DE 434 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik mesafeden Harşit Çayı'na devrildi.

        İhbar üzerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan ilk müdahalede, otomobildeki Hasan Öztürk'ün (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazadan yaralı kurtarılan otomobil sürücüsü ise Gümüşhane Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

