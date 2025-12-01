Gümüşhane'de Harşit Çayı'na devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti
Gümüşhane'de otomobilin Harşit Çayı'na devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Canca Mahallesi Elmalı Caddesi'nde Mert Ekber T. yönetimindeki 61 DE 434 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik mesafeden Harşit Çayı'na devrildi.
İhbar üzerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerce yapılan ilk müdahalede, otomobildeki Hasan Öztürk'ün (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazadan yaralı kurtarılan otomobil sürücüsü ise Gümüşhane Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.
