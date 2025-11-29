Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Savate Combat Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Azizoğlu, yeni başarılar için çalışıyor

        ​​​​​​​Fransa'da, 21-22 Kasım'da düzenlenen Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalleri'nde 56 kilogramda dünya ikincisi olan milli sporcu Feyzanur Azizoğlu, memleketi Gümüşhane'ye dönmesinin ardından çalışmalarına yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:42 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:42
        Azizoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldır kick boks ve savate branşında çalıştığını belirterek, bu sürede Dünya ve Avrupa Kupası, İslam Oyunları Şampiyonluğu, 15 kez Türkiye şampiyonluğu ve birçok farklı derece elde ettiğini belirtti.

        Savate Combat Dünya Şampiyonası Finalleri'nde talihsiz bir sakatlık yaşadığını dile getiren Azizoğlu, "İlk rauntta sakatlık yaşadım. Sakatlığıma rağmen beş raunt mücadele ettim ve kafa kafaya bir maç çıkardım. Gönlümden geçen İstiklal Marşı'nı okutmak ve zirveye çıkmaktı. İnşallah bir dahaki sefere daha iyi olacak." diye konuştu.

        2026'da Avrupa Şampiyonası düzenleneceğini anımsatan Azizoğlu, "Bizde bir yıl Avrupa Şampiyonası, bir yıl da Dünya Şampiyonası düzenleniyor. Her zaman hedefim zirveye oynamak, şampiyon olmak." dedi.

        Çalışmalarına ara vermeden başladığını aktaran Azizoğlu, hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu sözlerine ekledi.

        Paris'te gerçekleştirilen şampiyonaya 56 kilogramda katılan 24 yaşındaki milli sporcu, finalde Fransız rakibine yenilerek dünya ikincisi olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

