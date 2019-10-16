Gümüşhane STK’ları ve iş dünyasından Barış Pınarına topyekün destek

Gümüşhane’de sivil toplum örgütleri ile mesleki ve iş dünyasını temsil eden sendika ve odalar yaptıkları ortak açıklamayla ‘Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini açıkladı.

81 ilde aynı anda tüm odalar ve borsalarla birlikte yapılan destek açıklaması Gümüşhane’de Ticaret ve Sanayi Odasında (GTSO) gerçekleştirildi.

Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan Pekmezci, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ) İl Temsilcisi Hakan Aslan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) İl Temsilcisi Musa Uncu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) İl Temsilcisi Beyler Kara, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİŞ) İl Temsilcisi İlyas Kocaman, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KamuSen) İl Temsilcisi Mustafa Fevzi Akçay, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası, Gümüşhane Ziraat Odası Başkanı Adem Okur, Bakkallar ve Manifaturacılar Odası Başkanı Leyla Bostancı, Otelciler, Kahveciler, Lokantacılar ve İşçileri Odası Başkanı Mustafa Karakelle, Kamyoncular, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Muhlis Atalay, Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Kullukçu, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Aysel Akçay, Kadınlar Birliği Başkan Vekili Hülya Elçin, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkan Vekili Adil Budak, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Rıfat Çilenk’in imza attığı bildiriyi GTSO Başkanı İsmail Akçay okudu.



“Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır”

Türkiye’nin 9 Ekim 2019 tarihinde hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülke ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla Suriye sınırı üzerinde “Barış Pınarı” adı verilen sınır ötesi harekât başlattığını hatırlatan Akçay, “Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat’ın doğusunda sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca, son iki yılda yüzün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır” dedi.

Açıklamanın ardından heyet Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’i makamında ziyaret ederek Türk bayrağı hediye etti. Burada konuşan Vali Taşbilek, “Bu harekat ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde kendi milli bütünlüğünü korumak, bekasını devam ettirme ve ülkemize yönelik oluşan tehditleri sınır ötesine ulaşarak bertaraf etme noktasında meşru savunma hakkı çerçevesinde yapılan bir harekattır. Bu harekatla kahraman ordumuz hem Fırat’ın doğusunda kendi güvenliğimizi sağlamak hem de oluşturulan koridorda kardeşçe misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin tekraren yurtlarına dönüşlerine imkan sağlamak ve o oluşturulan güvenli bölgede onlara huzurlu bir ortam oluşturmak amacıyla yapılan bir harekat. Bütün milletimizin bu harekata desteğinin tam olduğunu sizler gösterdiniz” dedi.

GÜMÜŞHANE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:03

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