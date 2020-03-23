Başkan Özel’den gurbetçiye ‘Gelmeyin’ çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Özel’den gurbetçiye ‘Gelmeyin’ çağrısı

İHA

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Belediye Başkanı Mutlu Özel, Türkiye'de etkisini artıran koronavirüs hastalığı (Covid19) salgını nedeniyle memleket özlemi çeken hemşehrilerine "gelmeyin" çağrısı yaptı.

Başkan Özel’den gurbetçiye ‘Gelmeyin’ çağrısı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Belediye Başkanı Mutlu Özel, Türkiye'de etkisini artıran koronavirüs hastalığı (Covid19) salgını nedeniyle memleket özlemi çeken hemşehrilerine "gelmeyin" çağrısı yaptı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile memleket özlemi çeken hemşehrilerine seslenen Özel, köylerde özellikle yaşlı nüfusun fazla olduğunu belirterek, bahar mevsimiyle birlikte erkenden memleketine dönmek isteyen gurbetçilere "Gelmeyin" dedi.
Başkan Özel, “Memleket özlemi çektiğinizi, her sene olduğu gibi bu sene de gelmek için şu sıralar hazırlık yaptığınızı tahmin ediyoruz. Lakin içinde bulunduğumuz durumu hepimiz biliyoruz. Tüm dünya gibi bizlerde korona virüsü ile savaşıyoruz. En büyük tedbir ve önlem evlerden çıkmamak ve seyahat etmemek. Sizlerden ricam memleketinize gelmeyi hem sizin sağlığınız hem memleketimizdeki özellikle yaşlı kesimimizin sağlığı için bir müddet erteleme hassasiyetini göstermenizdir. Sizleri ve sılaya olan özleminizi inanın anlıyorum ama hepimizin bildiği gibi her şeyin başı sağlık. Memleketimizde özellikle köylerde yaşlı nüfusumuz çok fazla. Lütfen bulunduğunuz şehirden memlekete gelmek için acele etmeyelim. Böyle bir zamanda hepinizi duyarlı olmaya davet ediyorum. En kısa zamanda bunu da atlatıp hep birlikte memleketimizde güzel günler geçirmek temennisi ile” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torul Kalesi Cam Seyir terasına Korona virüs ayarı İkinci bir duyuruya kadar teras kapatıldı
YEREL HABERLER Torul Kalesi Cam Seyir terasına Korona virüs ...
Gümüşhane’de destek grupları vatandaşların hizmetinde
YEREL HABERLER Gümüşhane’de destek grupları vatandaşların hizmetinde
(Görüntülü) Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ...
Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Gümüşhane'de cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X