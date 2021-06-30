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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programı düzenlendi

İHA

Gümüşhane’de “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programı düzenlendi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Fatoş Gürkan, Türkiye’nin 81 ilini kadınların daha güçlü olmaları için dolaştıklarını, kadınları dinlediklerini ve devletin kadınlara verdiği destekleri ve başarı hikayelerini anlattıklarını söyledi.
AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından 81 ilde planlanan “Kadın emeği, Türkiye’nin istikbali buluşmaları” kapsamında Gümüşhane’de “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programı düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda kadın kooperatifleri ve kadınların başrolde olduğu başarı hikayeleri ile devletin bu konulardaki teşvik ve destekleri katılımcılara anlatıldı.
“Kadınlar son 20 yılda önemli bir yol kat ettiler”
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Münire Şeyhoğlu’nun konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanı Fatoş Gürkan, “AK Parti Kadın Kolları olarak Türkiye’de kadınlar güçlü olursa aileleri güçlü olur, kadınlar güçlü olursa Türkiye güçlü olur, kadın mutlu olursa aile mutlu olur, ülkemiz daha çok huzur daha çok refaha kavuşur düşüncesindeyiz. Çok şükür kadınlar son 20 yılda önemli bir yol kat ettiler. Bunda Cumhurbaşkanımızın çok büyük emek ve katkıları var. Kadınlar adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Programa AK Parti il, ilçe ve gençlik kolları teşkilatları, Trabzon, Erzincan, Bayburt Kadın Kolları Başkanları, STK temsilcileri, AK Parti Kadın Kolları MYK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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