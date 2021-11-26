Gümüşhane’de kar yağışıyla birlikte lastikçilerde yoğunluk arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de kar yağışıyla birlikte lastikçilerde yoğunluk arttı

İHA

Gümüşhane’de kar yağışıyla birlikte lastikçilerde yoğunluk arttı

Gümüşhane’de kar yağışıyla birlikte vatandaşlar 1 Aralık tarihini beklemeden oto lastikçilerde kuyruk oluşturarak kış lastiklerini taktırıyor.
Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasının yaklaşması ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Gümüşhane’deki lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Dün etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte zorunlu kış lastiği uygulamasına bir hafta kala lastikçilerde yoğunluk meydana geldi. Kentte oto lastik tamirciliği işi yapan Serdar Çoban, kar yağışıyla birlikte işlerinin arttığını ve günde yaklaşık 60 arabaya kadar lastik değişimi yaptıklarını dile getirdi.
Vatandaşlara kış lastiği takma noktasında uyarılarda bulunan Çoban, “Lastik değişimi noktasında bir haftadır bir yoğunluğumuz var. Kar yağışının başlamasıyla birlikte yoğunluğumuz daha da arttı. Yaklaşık 1 ay sürecek bir süreç bu. Ben bugün 30 tane araç yaptım, akşama kadar bir 30 araç daha yaparım. Biz daha hızlı çalışıyoruz, arabalar erken çıkıyor ve insanların işi görülmüş oluyor. Kar yağışı işlerimizi olumlu yönde etkiledi, kış lastiği değişimi ve satışımız arttı. Kış aylarında yumuşak lastikler tercih etmeliyiz, yolu daha iyi tutar ve sürücülerimizin da can güvenliği sağlanmış olur. Kış lastiği karda hayata bağlar. Herkes lastiğini taktırsın, kimsenin burnu bile kanamadan kış sezonunu atlatalım” diye konuştu.
Kış lastiği taktırma noktasında geç kaldığını belirten Fikret Ciğerci, “Aslında geç kalmış sayılmam, 1 Aralık’a kadar vaktim var. Bugün yola gideceğim için kış lastiğimi taktırdım. Zigana Dağı’nda 10 santimetreye yakın kar olduğunu öğrendim. Bu nedenle yaz lastiklerimi kış lastiği ile değiştirdim. Burada da bir yoğunluk var. Bu işi çok sonraya bırakıyoruz, 1 hafta önce de yapılabilirdi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zigana dağ yamacından kopan kayalar seyir halindeki kamyonete isabet etti
YEREL HABERLER Zigana dağ yamacından kopan kayalar seyir halindeki ...
Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde bulundu Şiran’da Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin açılışı gerçekleştirdi Tarım Kredi Kooperatiflerinin Gümüşhane’deki ilk marketi Şiran ilçesinde açıldı
YEREL HABERLER Vali Taşbilek Şiran ilçesinde incelemelerde ...
Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili ...
Bir merdaneyle başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
YEREL HABERLER Bir merdaneyle başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil 45 metrelik uçuruma ...
Şehit Necmettin öğretmen kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Necmettin öğretmen kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı
Pöske dağında virajı alamayan araç devrildi: 1’i ağır, 5 yaralı
YEREL HABERLER Pöske dağında virajı alamayan araç devrildi: 1’i ...
Gümüşhane’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.