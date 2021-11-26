Gümüşhane’de kar yağışıyla birlikte lastikçilerde yoğunluk arttı

Gümüşhane’de kar yağışıyla birlikte vatandaşlar 1 Aralık tarihini beklemeden oto lastikçilerde kuyruk oluşturarak kış lastiklerini taktırıyor.

Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasının yaklaşması ve kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Gümüşhane’deki lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Dün etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte zorunlu kış lastiği uygulamasına bir hafta kala lastikçilerde yoğunluk meydana geldi. Kentte oto lastik tamirciliği işi yapan Serdar Çoban, kar yağışıyla birlikte işlerinin arttığını ve günde yaklaşık 60 arabaya kadar lastik değişimi yaptıklarını dile getirdi.

Vatandaşlara kış lastiği takma noktasında uyarılarda bulunan Çoban, “Lastik değişimi noktasında bir haftadır bir yoğunluğumuz var. Kar yağışının başlamasıyla birlikte yoğunluğumuz daha da arttı. Yaklaşık 1 ay sürecek bir süreç bu. Ben bugün 30 tane araç yaptım, akşama kadar bir 30 araç daha yaparım. Biz daha hızlı çalışıyoruz, arabalar erken çıkıyor ve insanların işi görülmüş oluyor. Kar yağışı işlerimizi olumlu yönde etkiledi, kış lastiği değişimi ve satışımız arttı. Kış aylarında yumuşak lastikler tercih etmeliyiz, yolu daha iyi tutar ve sürücülerimizin da can güvenliği sağlanmış olur. Kış lastiği karda hayata bağlar. Herkes lastiğini taktırsın, kimsenin burnu bile kanamadan kış sezonunu atlatalım” diye konuştu.

Kış lastiği taktırma noktasında geç kaldığını belirten Fikret Ciğerci, “Aslında geç kalmış sayılmam, 1 Aralık’a kadar vaktim var. Bugün yola gideceğim için kış lastiğimi taktırdım. Zigana Dağı’nda 10 santimetreye yakın kar olduğunu öğrendim. Bu nedenle yaz lastiklerimi kış lastiği ile değiştirdim. Burada da bir yoğunluk var. Bu işi çok sonraya bırakıyoruz, 1 hafta önce de yapılabilirdi” dedi.

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