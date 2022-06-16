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”Zarara Uğradım” dedi, hastane yolunu 2. kez ulaşıma kapattı Gümüşhane’de bir vatandaş arazisi üzerinden geçen hastane yolunu kapattı

İHA

Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne giden yol üzerinde arazisi bulunan Emsal Koç, 27 gün önce 8 saatliğine kapattığı hastane yolunu bu kez hafriyatla 2. kez ulaşıma kapattı. Kapalı yoldan ambulanslar da dahil olmak üzere hiçbir aracın geçişine izin verilmedi.

”Zarara Uğradım” dedi, hastane yolunu 2. kez ulaşıma kapattı Gümüşhane’de bir vatandaş arazisi üzerinden geçen hastane yolunu kapattı

Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne giden yol üzerinde arazisi bulunan Emsal Koç, 27 gün önce 8 saatliğine kapattığı hastane yolunu bu kez hafriyatla 2. kez ulaşıma kapattı. Kapalı yoldan ambulanslar da dahil olmak üzere hiçbir aracın geçişine izin verilmedi.

Gümüşhane'de yeni binasında hizmet vermeye başlayan 200 yataklı Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne giden yol, güzergah üzerinde arazisi bulunan Emsal Koç tarafından 2. kez araç trafiğine kapatıldı. Söz konusu arazi ile ilgili 2025 milyon TL’lik kamulaştırma bedelinin kendisine ödenmediğini, daha sonra ise hazırlanan yeni imar planında en değerli arazisinin yol ve parka ayrılmasından dolayı zarara uğradığını iddia eden Emsal Koç, 27 gün önce avukatı ve icra memurlarıyla birlikte mahkeme kararı doğrultusunda yolu kazıklarla ve tahtalarla ulaşıma kapattı. Emsal Koç daha sonra AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş ve İl Başkanı Av. Celalettin Köse’nin ikna çabaları sonucunda yolu tekrar ulaşıma açtı. Yolun açılmasından 27 gün sonra Koç, verilen sözlerin yine yerine getirilmediğini söyleyerek Gümüşhane Devlet Hastanesi’nin yolunu ikinci kez, bu kez hafriyat dökerek ulaşıma kapattı. Yolun ulaşıma kapanmasına vatandaşlar ve sürücüler tepki gösterdi.

Öte yandan, yolun kapanmasıyla birlikte hastaneye ulaşım sağlayan alternatif yolda, geçtiğimiz günlerde şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasının izleri silinmeye çalışırken İl Özel İdaresi ekipleri de alternatif yol üzerinde genişletme ve iyileştirme çalışması yaparak yolu ulaşıma açtı.

“İstediğim, akrabalarına tanıdıkları imtiyazı bana da tanımaları”
Bundan önce arazisi ile ilgili verilen sözlerin tutulmadığı için yolu kapattığını söyleyen Emsal Koç, “Verilen sözler tutulmadığı için yolu kapattım. Yasal olarak burada zaten mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. Bunlar hukuksuz benden habersiz olarak yolu vurdular geçtiler. Bunun üzerine 2016 yılında bir imar verdiler, imara istinaden yolu yaptılar 2017 yılında tekrar o imarı iptal ettiler. Peşine kamulaştırma kararı aldılar, bu kararın da bedeli belli oldu 2 yıl onun davası sürdü, bedel belli olmasına rağmen parayı ödemediler. Biz burayı takas edelim dediler 2 sene de onunla uğraştık iptal oldu. 67 sene bizi oyaladılar. En son bir imar planı açıklandı, meclise sunuldu. Hastane önünde 16 dönüm yerimi sadece park ilan etti. Benim onlardan istediğim, akrabalarına tanıdıkları imtiyazı bana da tanımaları. Bunu verirseler ben 2530 milyon olan kamulaştırma bedelinden vazgeçeceğimi taahhüt ettim. Daha önceki kapatmamda gece yarısı milletvekilimiz Sayın Cihan Pektaş, İl Başkanımız Celalettin Köse ve İl Başkan Yardımcısı Mesut Çimen beni aradılar, evimden gece aldılar. Hocam belediye başkanımız il dışında İngiltere’ye programa gitti, program dönüşüne kadar rica ediyoruz bu yolu aç dediler. Başkan döndüğünde hep birlikte bu işi çözeceğiz dediler. Çözülmedi çünkü belediye başkanı hiçbir topa girmedi” dedi.

İsteklerinin yerine getirilmemesi haricinde yolun kapalı kalacağını söyleyen Emsal Koç, “Allah rızası için şu Gümüşhane halkı mağdur olmasın, bana da yazık ben de mağdur olmayayım. Zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur. Zalimliğe gerek yok. 3 tane işletmemde 120 kişi çalıştırıyordum, şu an kendi evime ekmek götüremez haldeyim. Böyle bir zalimlik yok. 3 tane yol var, ya kamulaştırır 2530 milyon TL’yi verirsin ya imara açarsın bedelsiz yolu terk ederim, 3. olarak da yol için burayı hiç kullanmazsın alternatif yol yaparsın. Bu yolu kesinlikle bir daha açmayacağım. Gümüşhane halkından özür diliyorum, haklarını helal etsinler. Başkan Bey'le konuştuk, Başkan Bey git kapat yolu, dedi, benim daha bu işle uğraşacak halim yok, git kapat yolu, dedi. Ben de onun lafı üzerine geldim yolu kapattım şimdi. Bu iş bitene kadar burası açılmayacak" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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