Enis Yıldırım'ın haberine göre, Jandarmayı arayan kişi, Sürmene İlçesi Oylum Mahallesi Hancar Mevkiinde 1 şüpheli erkek şahıs tarafından 6 adet büyükbaş hayvanın sürülerek Oylum Mahallesi istikametine götürüldüğü yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma olay yerine ulaştığında 6 büyükbaş hayvanın başı boş dolaştığını tespit etti.

Hayvanları muhafaza altına alan jandarma,hayvanların kulak küpe numaralarında inceleme yaptı.Yapılan incelemede hayvanların Bahri Karadeniz'e ait olduğu tespit edildi.

6 büyükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, hayvanları çalan kişi veya kişilerin arandığı öğrenildi. Bu arada soruşturmayı yürüten jandarma, hayvanları çalınan kişinin de Sürmeneli olduğunu, hırsız veya hırsızların hayvan sahibini tanıdığı şüphesi üzerinde duruyor.