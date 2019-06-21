Özellikle 21 Haziran ve 21 Aralık gibi mevsim geçişlerinin olduğu tarihlerde en fazla aranan kelimelerden biri gün dönümü. Gün dönümü sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor. İşte Türk Dil Kurumuna göre gün dönümü kelimesinin doğru yazımı...

GÜN DÖNÜMÜ MÜ? GÜNDÖNÜMÜ MÜ?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, "gün dönümü" şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Yani Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "gün dönümü"dür.

Dolayısıyla TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda gündönümü kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.