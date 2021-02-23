Merkez Bankası'nın istikrarlı faiz politikaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Merkez Bankası PPK toplantısının ardından Dolar ve Euro kurundaki hareketlilik merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası haftanın ilk günü dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 23 Şubat Dolar, Euro son durum ne? Dolar kaç TL? Euro kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

23 Şubat 2021 gününe 7.017 seviyesinde başlayan Dolar gün içerisinde en yüksek 7,1074 TL'den, en düşük 7,0064 TL'den işlem gördü.

Hafta başındaki satışlara rağmen TCMB'nin faizleri sabit tutması ve politika setinde sıkılığın uzun müddet devam edeceği ve gerekirse ilave sıkılaşma vurgusu TL'nin pozitif ayrışmasına yol açtı. Analistler PPK metninin orta vadede dahi faiz indirimi çağrıştırmadığını belirtiyor. Nisan ayında enflasyonun baz etkisiyle yüzde 16 üzerine çıkma ihtimaliyle bir kısım ekonomist ise bir faiz artışı daha olabileceğini belirtiyor.

Gelişmeler sonrası Ağustos ayından beri ilk kez kur 7 TL'nin altını gördü.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

23 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL ALIŞ: 8,5547 TL'den den, SATIŞ: 8,5624 TL'den işlem görüyor.

Haftanın en önemli gündemi bugün AMB Başkanı Lagarde'ın ve yarın da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak.

Powell'ın Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde Vaşington'da yapacağı sunum sonrası soru cevap bölümü piyasalarda harekete neden olabilir. Powell, daha önce faizleri değiştirmeyi düşünmeyi dahi akıllarından geçirmediğini belirtmiş ve düşük gelirli işlerdeki toparlanma sürene kadar da mevcut politika setinde ilerleneceğini söylemişti ancak ABD 10 tahvil faizlerinin 1.40'ın aşması kafaları karıştırıyor.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL