Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDöviz
ABONE OL

Gün sonu Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 23 Şubat Euro, Dolar kuru

Yatırımcılar ve birikim yapmak isteyen vatandaşların gözleri gün sonu Dolar, Euro kuruna çevrildi. Dün akşam kapanışta yine 7 TL'yi aşan Dolar, 23 Şubat Salı gününe düşüşle başlamıştı. Güncel Dolar, Euro kuru araştırılıyor. 23 Şubat Salı günü en çok araştırılan şeylerden biri olan Dolar, Euro kaç TL? İşte 23 Şubat 2021 güncel Dolar, Euro kuru

Gün sonu Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 23 Şubat Euro, Dolar kuru

Merkez Bankası'nın istikrarlı faiz politikaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Merkez Bankası PPK toplantısının ardından Dolar ve Euro kurundaki hareketlilik merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası haftanın ilk günü dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 23 Şubat Dolar, Euro son durum ne? Dolar kaç TL? Euro kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

23 Şubat 2021 gününe 7.017 seviyesinde başlayan Dolar gün içerisinde en yüksek 7,1074 TL'den, en düşük 7,0064 TL'den işlem gördü.

Hafta başındaki satışlara rağmen TCMB'nin faizleri sabit tutması ve politika setinde sıkılığın uzun müddet devam edeceği ve gerekirse ilave sıkılaşma vurgusu TL'nin pozitif ayrışmasına yol açtı. Analistler PPK metninin orta vadede dahi faiz indirimi çağrıştırmadığını belirtiyor. Nisan ayında enflasyonun baz etkisiyle yüzde 16 üzerine çıkma ihtimaliyle bir kısım ekonomist ise bir faiz artışı daha olabileceğini belirtiyor.

Gelişmeler sonrası Ağustos ayından beri ilk kez kur 7 TL'nin altını gördü.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

23 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL ALIŞ: 8,5547 TL'den den, SATIŞ: 8,5624 TL'den işlem görüyor.

Haftanın en önemli gündemi bugün AMB Başkanı Lagarde'ın ve yarın da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak.

Powell'ın Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde Vaşington'da yapacağı sunum sonrası soru cevap bölümü piyasalarda harekete neden olabilir. Powell, daha önce faizleri değiştirmeyi düşünmeyi dahi akıllarından geçirmediğini belirtmiş ve düşük gelirli işlerdeki toparlanma sürene kadar da mevcut politika setinde ilerleneceğini söylemişti ancak ABD 10 tahvil faizlerinin 1.40'ın aşması kafaları karıştırıyor.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar SON DAKİKA! Dolarda beklenmedik hareket - 23 Şubat dolar kuru
DÖVİZDolar düşüşle açıldı
Dolar kaç TL, Euro kaç TL? 22 Şubat Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte Euro, Dolar kuru
DÖVİZDolar, Euro kaç TL? Son durum
22 Şubat gün sonu Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Euro, Dolar ne kadar oldu? İşte gün sonu Euro, Dolar kuru
DÖVİZDolar, Euro kaç TL? Son durum
19 Şubat gün sonu Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Faiz kararı sonrası Dolar, Euro ne kadar oldu?
DÖVİZ19 Şubat gün sonu Dolar, Euro kaç TL?
Dolar son dakika! Dolarda son durum! 19 Şubat dolar kuru
DÖVİZDolarda son durum
18 Şubat gün sonu Dolar kaç TL, Euro kaç TL? MB faiz kararı sonrası Dolar, Euro ne kadar oldu?
DÖVİZ18 Şubat gün sonu Dolar, Euro kaç TL?
Faiz kararı sonrası dolarda son durum
DÖVİZFaiz kararı sonrası dolarda son durum
Dolar 7 liranın altına düştü! 17 Şubat Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu?
DÖVİZ17 Şubat gün sonu Dolar, Euro kaç TL?
Dolar son dakika! Dolar yükselişe geçti - 17 Şubat dolar kuru
DÖVİZDolar yükselişe geçti
Dolar yine 7 lirayı geçti! 16 Şubat Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu?
DÖVİZ16 Şubat gün sonu Dolar, Euro kaç TL?