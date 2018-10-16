Günaydın mesajları 2018-2019! En güzel günaydın mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık. Sevgiliye ya da arkadaşa resimli ve kısa günaydın mesajlarını gönderebilirsiniz. "Hayırlı sabahlar", "günün hayırlı olsun" gibi bir çok günaydın mesajları seçenekleri burada.

GÜNAYDIN MESAJLARI

Günaydın gönlümün prensesi günaydın varlığıma sebep olan aşk böceğim günaydın içime huzur veren nurdan yaratılmış dünyadaki hurim günaydın günaydın günaydınnn …

Bir uykunun daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen yatak, yorgan, yastık üçlüsüne teşekkür ederiz. Günaydınlar…

Aşk yüreğin güneşidir. Kimi yürekte her gün doğar,kimi yürekte ebediyen batar. Yüreğime doğan güneşe ortak ettim seni. Sende güneşinden mahrum etme beni?.. Günaydın

Bir Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü En Tatlı halisin Sevgilim Günaydın.



Sabahın Kor Güneşi Vursun Suratına öpsün güneş seni benim yerime usulca, gözlerini açtığında ben olayım gözlerinde ben olayım odanın her yerinde günaydın sevgilim.

Önceden uyanmış olup ta ayakta olanlara, bıktık artık senden bırak yakamı diyenlere, biricik kankalarıma arkadaşlarıma, beni seven ya da gıcık olup ta söyleyemeyen herkese günaydınlar olsun.

Güzelliğin Bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim Günaydın Sevgilim.



Gözlerin, Bugüne öyle bir açki herşey istedipğin gibi gitsin bebeğim Günaydın.



Bugünde Gözlerimi Seninle Açtım hayata, Senin Adınla Baktım Evdeki her eşyaya, Adını Anıp Dinlediğim Şarkılarda Hep San varsın bebeğim yaşarcasına Günaydın Birtanem.

Bir sana bir de sabah uykusuna doyamadım günaydın…



Güneş kadar Aydınlık, Gözlerin kadar Güzel, Sözlerin gibi Kusursuz bir güne merhaba demek için tam zamanı Günaydın Sevgilim.

Gözlerin, Bugüne öyle bir açki herşey istediğin gibi gitsin bebeğim Günaydın

Merhaba Hayata Merhaba! Uyandım Aşkımın Adıyla Bu yeni Sabaha, Haydi Sende Kalk birtanem beni yalnız Bırakma :) Günaydın Aşkım Sanada :p



Her günün Ayrı Bir güzelliği Olsun yanında güne Gülerek Başla Sevgilim, Bugünde Seni Kıskansın herşeyim Günaydın.



Günün aydın olsun bugün benden sana bir armağan olsun günaydınlar bebeğim.



Günaydın, sabah sabah bela mısın sen ya diyenlere, oooo sen bana mesaj atar mıydın diyenlere, ulan daha yatacaktım of ya diyenlere günaydın…



Yaşanacak bütün senelerin üstünde Adın, Bütün Günlerin üstünde ise gözlerin yazılı sevgilim Günaydın Olsun Sana.

Hayatıma renk katan , her gece sabahı bana özleten biricik aşkım Günaydın

Öpücüklerle Uyandırmak isterdim seni, Yanımda Olsan Sarardım O Nazik tenini, Seviyorum seni Sabahım Sensin benim Tek iLacım Günaydın AşkıMmmm

Bir Sabahı Bir de Gözlerini Özledim Sevgilim, Sensiz kaçıncı Sabahım Hatırlamaz oldu bedenim, dön artık sevgilim dön artık herşeyim sensiz başlayan güne, gün diyemem sevgilim. GUNAYDIN herşeyim.

İlahi ben ya… Sabah sabah nedir bu bendeki pozitif enerji… Bende anlayamadım. Kahkaha atasım var. Çatıya çıkasım var. Komşumun camına taş atasım var. Önce ağlayıp sonra gülesim var. Ya aslında benim sana günaydın diyesim var. Günaydın…

Yaşamayı Sevmekten Daha çok seviyorum seni çünki sen yaşamsın sen benim için yeni bir günsün bebeğim Günaydın herşeyimmm..

Bugün sana sabah kahvaltısı gönderiyorum umut dolu bir omlet, 2 dilim öpücük, haşlanmış sevgi ve hasret çayı demledim kaç şekerli olsun?

Bir gün gözlerimi açtığımda sadece sen ol yanımda, 1 gün değil her gün seni göreyim rüya gibi yanımda bebeğim, Günaydın Olsun Sanada.



Günaydın bebegim bugünde herzamanki gibi muhtacım sana

Bugünün sabah güneşi yüzüme vurdukça sanki sen bakıyormuşsun gibi geliyor bana güneş bile gözlerini kıskanıyor sevgilim bunu unutma. Günaydın AşkImMMmMMm

Güzelliğin Gibi Gününde Aydın Olsun Günaydın Aşkım Sana Günaydın Sadece Sana..



Yine Güneş Doğuyor Adınla Başlıyorum hayata, Güneş Gözlerin Gibi Yakıyor içimi Cennet Gözlüm Günaydın Olsun Sana..

Bende diyorum neden bana Günaydın Adam"ım iyi geceler herifim mesajları gelmiyor meğerse sevgilim yokmuş ya benim…

Günlerimin Biricik Aydın ışığı Bugün Gün Senin için Doğuyor Kalbimden Günaydın Bebeğim..



Yeni Bir Gün Yeni Bir Anıyı Hatıralarımıza Yazmak için Yeni Bir Renk Geliyor Bugün Hayatımıza Günaydın Sevgilim..

KaranLık geçmiş Silindi ömrümüzden Işıkla Bakıyoruz Artık geleceğimize Günaydın Sevgilim..



Sensiz Bir Gece Daha Gözlerini Kıskanan Güneşin Doğmasıyla Bitti, Bugünüde Seninle Geçirmenin Ümidiyle Günaydın Aşkım…

Gelmeyen “günaydın” mesajları, yalnız yapılan kahvaltılar, bugün de gerçekleşmeyen rüyalar. Yeni bir güne “günaydın…



Günler Aydınlık Zamanın Huzurlu OLsun Günün Aydın Olsun Günaydın Olsun Sana Birtanem..

Sensiz Uyandığım Her Sabah Geceymiş Gibi Geliyor Bana Birtanem Sensizlik Karanlık Zindanlardan Bir Kuyu Benim için, Güneş Gözlüm Günaydın..

Günaydın; benim viran gönlümün sultanı, Günaydın; dost bağımın gonca gülü, Günaydın; Süreyya yıldızım, Günaydın: ay yüzlüm, Günaydın; canımın cananı, Günaydın

Anı yaşayalım, mesajlaşalım, ilk mesaj benden, sonrası senden, günaydın sana, güzel bir gün, güzel bir sabah, hadi bana eyvallah…

Günlerin Aydın Olurken Kalbin Bensiz Olmasın, Kalbin Benimleyken Bende Herzaman Seninleyim Biriciğim, Günaydınlar Olsun..

Günlerimin ışığı Gecelerimin Yıldızısın Sabahlarımın Güneşi Gecelerimin Ay"ısın Sabahlarımın Günaydını gecelerimin Dumanısın Bebeğim Günaydın.Yeni Bir Güne Seninle Yaşamanın Vericeği Moralle Başlıyorum ve Bugünüde 24 Saat Seni Düşünerek Geçirecegim Bebeğim Günaydın..