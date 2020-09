Paylaştığınızda sevgilinize onların sizdeki kıymetlerini hissettirebileceğiniz, onun güne huzurlu ve pozitif bir başlangıç yapmalarını sağlayacağınız günaydın mesajları hazırladık. Peki en anlamlı, en güzel sevgiliye günaydın mesajları nelerdir? İster WhatsApp, ister Instagram, ister Twitter, isterse Facebook veya kısa mesaj yani SMS olarak kolaylıkla paylaşabileceğiniz mesajların hepsini bu içerikte bulabilirsiniz.

Sevdiğiniz insana en güzel günaydın mesajları konusunda sevgiliye gönderilecek günaydın mesajları olarak yoğun bir şekilde araştırılıyor. Son zamanlarda herkesin sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanması ile birlikte sevgiliye romantik günaydın mesajları ve görselleri göndermek artık moda oldu. Sevdiğiniz insana güne başlarken onun sizin için ne kadar değerli olduğunu, onun her an aklınızda olduğunu ve onu ne kadar çok sevdiğinizi hissettirecek sevgiliye günaydın mesajlarının en güzelini, en anlamlısını sizler için araştırdık ve bir araya getirdik. Sevgiliye en özel günaydın mesajlarını bulabileceğiniz, sevgiliye onun hayatınızdaki yerini ve değerini ifade edecek en anlamlı günaydın mesajı atmak isteyeceğiniz ve günaydın mesajları sevgiliye aramalarının karşılığı olan bilgileri haberimizden elde edebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz haberimizde sevgiliye en özel ve güzel sözler söyleyip, sevgiliye günaydın mesajı gönderebilir ya da günaydın mesajlarını sevgiliye kolaylıkla iletebilirsiniz.

Sevgiliye Günaydın Mesajları

-Adını dağlara yazdım, inanmazsan kalk da bak güzelim. Neyse günaydın…

-Aklımın bir yarısını sana verdim. Öbür yarısı bende, sana bir an önce kavuşmak için plan yapıyor. Günaydın bebeğim.

-Annemden gizli sana günaydın mesajı atmak için neler çektiğimi bilsen, beni on kat daha çok severdin. Günaydın sevgilim.

-Bak işte bir gün daha yaşlandık… Sen hala uzatasın. Günaydın…

-Ben artık seni hayal ederek değil, seninle başlamak istiyorum her güne, her mevsime, her dakikaya. Günaydın biricik sevgilim.

-Ben artık sensiz bir tek gün bile kahvaltı yapmak istemiyorum. Günaydın canım parçam.

-Biliyorum sen de aklında benle uyanıyorsun. Bunun adı aşk işte bebeğim. Günümüz aydın olsun.

-Bir bakmışsın ayrı ayrı uyandığımız günler geride kalmış. Günaydın canımın biriciği. O günlerin gelmesi için dua ediyorum.

-Bir gün olsun sana günaydın demeden başlarsam güne, o günüm kötü geçiyor. Günaydın balım.

-Bir sahil kıyısı gibisin, dalga sesleri gibi ferahlık veriyor senin sesin. Günaydın benim deniz gözlüm.

-Bütün gece seninle konuşmak, gözümü açar açmaz sana günaydın demek, bunlar benim yaşam enerjim.

-Çiçekler açar kalbimde senin bir günaydın sözünle. Gün sensin aşkım, doğan da sensin, beni aydınlatan da, ısıtan da.

-Ellerimiz uzak olsa da birbirinden seninle günler seninle parlak bugün ki gibi, gün seninle güzel sevgilim günaydın…

-En güzel yolculuk senin sesinle başlayandır. Günaydın aşkım.

-Günaydın benim en tatlı mahmurluğum. Seni Seviyorum.

-Günaydın hayal bahçem, günaydın güneşim.

-Güneşin ilk ışığı sensin sanki… Gözlerini açmanla aydınlanıyor ortalık. Dışarı bakıyorum da hala karanlık. Hadi uyan güneş görsün insanlık.

-Hayatımın geri kalanını senin yanında uyanıp günaydınlarımı kulağına fısıldayarak geçirmek istiyorum. Günaydın aşkım.

-Laflarıma alınma ama bağımlılık yaptın bende. Sana günaydın demeden ağzıma lokma koyamıyorum. Günaydın tatlım.

-Parlak bir yıldız gibi gözlerimi kamaştıracağın bir gün daha başladı. Günaydın bitanem.

-Sabah kalktım sen varsın sandım ama yanıldım çünkü seninle daha evlenmedik sana candan günaydın güllerin gülü aşkım

-Sabah uyandırmaya, uyandığında gözlerine bakmaya kıyamadığım, sevda çiçeğim, aşk kelebeğim günaydın.

-Sana uzaktan günaydın diyeceğim günlerin bitmesi için şafak sayarak başladım bugüne de. Günaydın bal tanem.

-Sebepsiz yere gülümseyerek güne başlıyorsam sebebi sensin. Günaydın aşk bahçem.

-Senin o tatlı uyku mahmurluğunu hayal etmek bile günümün güzel başlaması için yetiyor. Günaydın çiçek bahçesi sevgilim.

-Seninle aynı rüyayı görüp ayrı ayrı uzanmak kadar kötü bir şey olabilir mi? Günaydın can içim.

-Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da şimdi yanında olamasam da, güneşe bak sana gülüyorum usulca, seviyorum seni günaydın sevgili.

-Şimdi sen uyanmış acele acele kahvaltı ediyorsundur. Senin her halini hayal etmek öyle güzel ki. Günaydın aşkım.

Uyanır uyanmak aklıma gelen ilk şeysin. Günaydın sevgilim.