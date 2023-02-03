Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altın fiyatlarında son durum! 3 Şubat 2023 canlı altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları bugün ibreyi yukarı yöne döndürdü. Bir süredir düşüş eğiliminde olan altın fiyatları haftanın son gününde yükselişe geçti. Altının ons fiyatı dün yüzde 2,08 değer kaybıyla günü 1.913 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.916 dolardan işlem görüyor. Ekonomi gündemini takip edenler için altın fiyatları son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. İşte canlı altın fiyatları ile güncel çeyrek altın, yarım altın, gram altın fiyatı alış-satış rakamları son durum...

ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
  • GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Şubat 2023 Cuma: Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

    Dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması risk iştahını pozitif etkilerken, devam eden resesyon endişesi yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının da sıkılaşmanın devam edeceğine ilişkin yönlendirmelerinin dün altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.

    Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 ve 1.960 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti. İşte 3 Şubat 2023 güncel altın fiyatları son durum...

    CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Şubat 2023 Cuma: Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

    GRAM ALTIN FİYATI

    1.174,42

    1.177,05

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Şubat 2023 Cuma: Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    1.158,25

    1.158,46

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Şubat 2023 Cuma: Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.915,88

    1.916,18

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 Şubat 2023 Cuma: Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.853,36

    1.894,25

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.