Günde 1 fincan tüketmek yetiyor! Nohut tüketmek kolesterolü "altın" seviyeye düşürüyor!

Basit bir tabak nohut, sağlığınızı değiştirebilir mi? Amerikan Beslenme Derneği’nin toplantısında sunulan yeni bulgular, cevabın “evet” olduğunu gösteriyor. Günde bir fincan nohut ya da siyah fasulye tüketmek, kolesterolü ve iltihabı azaltarak kalp dostu bir etki yaratıyor!

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER, BÜYÜK ETKİLER

Amerikan Beslenme Derneği’nin yıllık toplantısında sunulan yeni bir araştırma, her gün sadece bir fincan nohut tüketmenin kolesterolü düşürdüğünü ve vücuttaki iltihabı azalttığını ortaya koydu. Illinois Teknoloji Enstitüsü’nden uzmanlar tarafından yürütülen bu çalışma, küçük beslenme değişikliklerinin büyük sağlık kazanımları sağlayabileceğini gösteriyor.

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12 HAFTALIK NOHUT DENEYİ

Prediyabet tanısı konmuş 72 kişiyle yürütülen çalışmada, katılımcılar 12 hafta boyunca her gün bir fincan nohut, siyah fasulye veya beyaz pirinç tüketti. Nohut grubundaki bireylerin toplam kolesterol seviyeleri ortalama 200 mg/dl’den 186 mg/dl’ye düştü. Bu düşüş, tıbbi açıdan “normal” kabul edilen seviyeye geri dönüldüğü anlamına geliyor.

İLTİHAPLA SAVAŞTA NOHUT VE SİYAH FASULYE

Araştırma sadece kolesterolle sınırlı değil. Hem nohut hem siyah fasulye tüketen gruplarda, kanda iltihaplanma göstergeleri de belirgin biçimde azaldı. Beslenme uzmanı Morganne Smith’e göre, bu sonuçlar bakliyatların sadece ucuz ve ulaşılabilir değil, aynı zamanda sağlık açısından oldukça güçlü gıdalar olduğunu da kanıtlıyor.