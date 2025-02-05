Otobüs kamyonla çarpıştı! Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün Samsun'da kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 16 yolcu da yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı
Samsun'da kaza, Kavak ilçesinde, Samsun-Ankara karayolunun 25. kilometresi Yosunlu mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.
OTOBÜS ÖNCE SU KANALINA GİRDİ
Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Giresun'a giden Şahin Çayan idaresindeki Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi.
DURAN KAMYONA ÇARPTI
İHA'daki habere ardından, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde duran ev eşyası yüklü kamyona çarpan otobüs su kanalının kenarına çıktı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kazada yolcu otobüsü şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 16 yolcu da yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
"CAN PAZARI YAŞANDI"
Otobüste yolcu olarak ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, "İstanbul'dan Giresun'a cenazeye gidiyordum. Ben arka koltukta oturuyordum. Uyumuşum. O sırada bir gürültü koptu. Araçta can pazarı yaşandı" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.