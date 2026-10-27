2026 Küresel İklim Raporu uyarıyor: İklim krizinde kritik eşiklere yaklaşıyoruz!
Küresel iklim raporunun en çarpıcı verilerinden biri; iklim değişikliğinde kritik eşiğe yaklaşılıyor. Esra Toptaş yazdı…
Uluslararası bilim insanlarının BioScience dergisinde yayımladığı “The 2026 State of the Climate Report: Challenges and Opportunities” başlıklı rapor, dünya iklim sisteminin giderek daha istikrarsız bir döneme girdiğini ortaya koyuyor. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, raporu şöyle değerlendirdi:
"SADECE BİR ÇEVRE SORUNU DEĞİL"
“Rapora göre, izlenen 16 temel iklim göstergesinden 7'si rekor düzeylere ulaşmış, küresel ısınmanın hızlandığına ve iklim sistemindeki kritik eşiklerin aşılma riskinin arttığına ilişkin bilimsel bulgular güçlenmiştir.
Su Politikaları Derneği olarak bu raporun, iklim krizinin artık yalnızca geleceğe ilişkin bir çevre sorunu değil; su, gıda, enerji, ekosistemler, ekonomik kalkınma ve toplumsal güvenlik açısından bugünün en önemli yapısal tehditlerinden biri olduğunu gösterdiğini düşünüyoruz.”
"KÜRESEL GÖSTERGELER ALARM VERİYOR"
Yıldız, raporu değerlendirirken küresel iklim göstergelerini. alarm verdiğinin de altını çizdi:
“Raporda yer alan bulgulara göre:
• Atmosferdeki karbondioksit (CO₂) yoğunluğu Mayıs2026'da 428 ppm düzeyini aşmıştır.
• Küresel ısınma hızı, 1970–2010 döneminde yaklaşık 0,19°C/on yıl iken 2010–2024 döneminde yaklaşık 0,36°C/on yıla yükselmiştir.
• Fosil yakıt tüketimi 2025 yılında da artmış, enerji kaynaklı CO₂ emisyonları 41 milyar ton düzeyini
aşmıştır.
• Okyanusların sıcaklığı ve deniz seviyesi rekor düzeylere ulaşırken buzulların kaybı devam etmiştir.
• Yenilenebilir enerji hızla gelişmesine rağmen artan enerji talebi nedeniyle fosil yakıt tüketiminde gerekli mutlak azalma sağlanamamıştır.
Bu gelişmeler, iklim değişikliğiyle mücadelede teknolojik ilerlemenin tek başına yeterli olmadığını; üretim, tüketim, enerji ve doğal kaynak yönetimi politikalarında köklü dönüşümlere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.”